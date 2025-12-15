Althengstett erhöht Wassergebühren: Das zahlt künftig eine vierköpfige Familie

Ab Januar steigen in Althengstett die Gebühren. Höhere Energie- und Materialkosten machen diesen Schritt notwendig.
Für einen Kubikmeter Frischwasser werden dann 3,35 Euro fällig zuzüglich sieben Prozent Umsatzsteuer, was einer Kostendeckung von 98,5 Prozent entspricht. Zuletzt wurde der Wasserzins Anfang 2025 auf frei Euro erhöht, 2024 lag er noch bei 2,60 Euro. Für eine vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 150 Kubikmetern liegt die jährliche Gebühr dann bei 537,68 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das entspricht Mehrkosten von 56,18 Euro pro Jahr oder 4,68 Euro monatlich.