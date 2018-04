Althengstett Erfreulicher Leistungsstand bei Ottenbronner Fußballern

Althengstett-Ottenbronn. "Wir ziehen gemeinsam an einem Strang", meinte Reiner Weick, der Vorsitzende (Finanzen/Verwaltung) des Fußballvereins Grün-Weiß Ottenbronn in der Hauptversammlung. In der Tat hatten die versammelten Mitglieder Grund zur Freude. Beide Mannschaften der Ottenbronner Kicker sind derzeit Tabellenführer und haben gute Chancen, in die nächst höhere Spielklasse aufzusteigen. "Wir wollen Meister werden", hob der Vorsitzende voller Enthusiasmus hervor.