Althengstett Entnahme

Vor rund neun Jahren war die Vorbereitung in der Bildungseinrichtung noch etwas aufwendiger als heute, weil damals jedem potenziellen Spender fünf Milliliter Blut abgenommen wurden. Die Typisierung kann aber auch, wie bei den jüngsten Aktionen, mittels Speichelprobe erfolgen, was schneller geht: Formular ausfüllen, mit zwei Wattestäbchen an der Mundschleimhaut entlangfahren, die Probe eintüten, fertig.

Die Mühen der Schüler, Lehrer, weiterer Helfer und der DKMS-Mitarbeiter haben sich gelohnt: Sage und schreibe 13 Stammzellenspender konnten durch die Aktion 2008 ermittelt werden. Bei der Typisierungsaktion 2010, bei der sich 361 Schüler und Lehrer registrieren ließen, gab es immerhin fünf Treffer beziehungsweise Spenden und bei der Aktion 2014 mit 458 Registrierten drei. Bei der diesjährigen Typisierung ließen sich 614 Personen in die Datei aufnehmen.

Für eine Stammzellentransplantation müssen die Gewebemerkmale zwischen Spender und Patient nahezu vollständig übereinstimmen. Spender und Empfänger sind quasi genetische Zwillinge. Als klar war, dass Gewebemerkmale des 19-jährigen Jonas zu denen eines Patienten passen, ging es so schnell wie möglich zum Hausarzt. Der nahm ihm Blut ab, das für weitere Untersuchungen an die DKMS geschickt wurde.

Nicht eine Sekunde gezögert

Als der junge Mann die Nachricht bekam, dass er ein geeigneter Spender ist, zögerte er keine Sekunde, und erklärte sich bereit, sich Stammzellen entnehmen zu lassen: "Wer sich registrieren lässt und zusagt zu helfen, muss das auch durchziehen".

Schließlich stand vor Kurzem der Spendetermin in der Tübinger Uniklinik fest. "Ich wurde zuerst rund vier Stunden lang von Kopf bis Fuß untersucht, mit EKG und Ultraschall." Vor der Spende hatte sich der junge Mann Wachstumshormone in den Bauch ­spritzen müssen, um das Stammzellenwachstum in seinem Körper anzuregen.

Die rund sechsstündige Blutentnahme war schmerzfrei. Nach der Spende bekam der 19-Jährige zu erwartende, grippeähnliche Symptome wie leichte Gliederschmerzen. Diese legten sich aber bald wieder. Körperliche Anstrengung, zum Beispiel durch das von Jonas heiß geliebte Fußballspiel, waren für einige Tage aber erst mal tabu.

Entnommene Stammzellen sind 72 Stunden haltbar. Sie mussten also auf dem schnellsten Weg nach Kanada gebracht werden. Wer genau der Empfänger ist, weiß der Althengstetter nicht. Erst in zwei Jahren besteht die Möglichkeit, diesen kennenzulernen: "Ich würde ihn gerne treffen", sagt Jonas. Bis dahin darf sich der Kontakt lediglich auf anonyme Briefe beschränken, die über die DKMS verschickt werden. "Ich habe ihm geschrieben, wie es dazu kam, dass ich Spender wurde und erkundige mich in dem Schreiben danach, wie es ihm geht", erzählt der Stammzellenspender.

Erst Mitte Januar wird Jonas von der DKMS erfahren, wie es dem Kanadier geht und ob dessen Körper die gespendeten Zellen gut angenommen hat. "Sollte eine weitere Entnahme notwendig werden, bin ich dazu jederzeit bereit", versichert er.