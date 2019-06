Althengstett Elterntaxis sorgen für brenzlige Situationen

Der tägliche Bring- und Holservice der Eltern ist immer wieder Thema bei den Lehrern und Rektoren der Realschule sowie der Gemeinschaftsschule. Sämtliche Appelle an die Eltern haben bislang aber offenbar nichts gebracht.

Vermehrt habe man bereits Eltern und natürlich auch die Schüler auf die Situation angesprochen, äußerte sich Christa Wurster-Zischler, Leiterin der Realschule, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Das ist ein ausuferndes Thema. Wir haben dazu auch schon viele Elternbriefe verfasst", so die Rektorin. Manche Autofahrer würden sogar in der Busbucht anhalten oder sich ins Halteverbot gegenüber der Bushaltestelle des Schulzentrums stellen.

Kampf gegen Windmühlen

Besonders unübersichtlich und gefährlich werde es in der dunklen Jahreszeit an diesen Stellen zusätzlich noch durch den Radverkehr. Wurster-Zischler spricht von einem Kampf gegen Windmühlen: "Die, die ich nicht erzogen habe, erziehe ich nicht mehr." Die jeweilige Aufsicht der Schule "kriegt die Krise", wenn die Schüler zwischen den Bussen einfach über die Straße rennen.

Auch im Bereich Verkehrssicherheit würden Probleme in die Schule getragen. Zwar seien vom Kultusministerium Initiativen wie "Bewegte Schule" gestartet worden, doch es brauche vor allem auch Konzepte für mehr Bewegung bei Kindern und Jugendlichen außerhalb der Schule.

Als "schlimm" bezeichnet Hartmut Weber, Leiter der Gemeinschaftsschule, die Situation durch Elterntaxis. "Wir haben das schon im Elternbeirat diskutiert und Rundbriefe verschickt. Das hat aber nicht gefruchtet." Vor allem in der morgendlichen Hektik, auf dem Weg zur Arbeit oder eben zur Schule, "passieren die dümmsten Sachen", so der Rektor. Er sei froh, dass es bislang am Schulzentrum zu keinen schweren Unfällen gekommen sei.