Althengstett Einkauf vor Ort hat anderen Stellenwert

Außerdem können bei ihr Kleider zur Reinigung gebracht oder Pakete aufgegeben werden. Ein besonderes Extra "im Lädle", wie viele Einwohner das kleine Geschäft liebevoll nennen, sind die Ottenbronner Waren, die das Sortiment ergänzen. Da finden sich Biokartoffeln, Hochprozentiges oder Fleisch- und Wurstwaren von Betrieben aus dem Ort. Derzeit gehen Gutekunsts Überlegungen dahin, eine kleine Café-Ecke einzurichten, die noch mehr wie die bisherige Sitzgelegenheit zum Verweilen bei Kaffee und Gebäck einladen soll.

"Der Laden ist mein Leben", sagt die kleine, tatkräftige Frau mit türkischen Wurzeln, wenn man mit ihr über ihren beruflichen Werdegang spricht. Gerade mal eine Woche im Jahr überlässt Gutekunst das Lebensmittelgeschäft ihren deutschen Helferinnen und fliegt für einige Tage in die alte Heimat. Doch letztlich sei sie auf die Solidarität der Bevölkerung angewiesen, betont sie. Sie könne mit den Preisen der Discounter, abgesehen von den wöchentlichen Sonderangeboten, schlicht nicht mithalten. Und mit Blick auf den jüngst im Schwarzwälder Boten erschienenen Bericht über die ungewisse Zukunft des "...nah und gut"-Geschäfts in Simmozheim hält sie fest, dass auch sie keine "zeitgemäßen Öffnungszeiten" anbieten könne. In diesem Punkt hatte sich Gutekunst bereits sehr flexibel gezeigt, nachdem eine Umfrage unter der Bevölkerung klar den Wunsch nach verlängerten Öffnungszeiten ergeben hatte. Daraufhin war der Laden abends bis 19 Uhr und samstags bis 14 Uhr verlängert geöffnet worden.

Kunden passen ihre Ansprüche an

Spätestens um 6.30 Uhr steht die Kauffrau von Montag bis Samstag im Laden, um die frischen Waren in Empfang zu nehmen und einzuräumen. Dass sie da trotz zweier Zusatzkräfte, die ihr an drei Tagen vormittags zur Seite stehen, nicht durchgehend geöffnet haben könne, verstehe sich fast von selbst.

Aber genau das sei es, was sie mit der Solidarität meine: "Dass auch die Kunden bereit sind, ihre Ansprüche den Gegebenheiten anzupassen". Gutekunst freut sich, dass das in Ottenbronn so ist, und dass vielen der Erhalt des Ladens so wichtig ist, dass sie selbst immer wieder versuchen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass so ein Laden kein Selbstläufer ist.

Daher rät sie nach dem Lesen des Berichts über die drohende Schließung des Geschäfts in Simmozheim insbesondere den dortigen Gemeinderäten, falls sie es nicht schon tun, mit gutem Beispiel voranzugehen und bewusst wenigstens einmal in der Woche vor Ort einzukaufen. Und es dann am besten nicht dabei bewenden lassen, sondern – wie es in Ottenbronn immer wieder passiere – Bekannte und Freunde im Gespräch oder über die neuen Medien dazu zu animieren, es ihnen gleich zu tun. Denn mit einem Einkauf vor Ort, am besten mit dem Rucksack zu Fuß oder per Rad, tue man nicht nur für die Umwelt was Gutes, sondern gleichzeitig auch für die Gesundheit und das Dorfleben.

Aus Sicht des Althengstetter Bürgermeisters Clemens Götz gibt es mehrere Faktoren für den Erfolg des Ottenbronner Dorfladens. "Die Betreiberin ist natürlich ganz entscheidend. Frau Gutekunst hat sich immer zusätzliche Serviceleistungen einfallen lassen. Sie ist freundlich, arbeitet sehr viel und hat keine hohen Erwartungen an den eigenen Verdienst. Sie nimmt offensichtlich auch die Bedürfnisse ihrer Kundschaft richtig wahr und hat ein entsprechendes Warenangebot, ist freundlich zu den Schulkindern, die für zehn Cent einkaufen", so der Rathauschef gegenüber dem Schwarzwälder Boten.

Zum Angebotsmix gehören laut Götz "unbedingt die Backwaren". Weil es in ­Ostelsheim und Neuhengstett Bäcker gebe, hätten es in diesen Orten weitere Geschäfte ausgesprochen schwer. Backwaren müssten frisch sein, und diese Nachfrage ergebe eine tägliche Frequenz und einen Grundumsatz.

Zusammenhalt im Ort entscheidender Faktor

Das Zusammengehörigkeitsgefühl im Dorf sei zudem entscheidend, weshalb auch vor Ort gekauft wird. "Dieses Gefühl muss ständig gefördert werden, von Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinde- und Ortschaftsräten, Schule, Kindergarten und Vereinen." Ottenbronn sei durch Zuzug auf die fast dreifache Einwohnerzahl gewachsen. Es gehe also nicht um eine verschworene, in Generationen unveränderte und nicht machbare Dorfgemeinschaft, sondern um ein förderbares Zusammengehörigkeitsgefühl. "Dazu gehört auch, dass Lebensqualität für wichtiger gehalten wird als Geiz oder Finanzoptimierung", so Götz weiter. "Darüber sprechen Ortsvorsteher Richard Dipper und ich regelmäßig. Ich gehe davon aus, dass auch ein guter Teil der Kundschaft von Frau Gutekunst einen weiteren Teil seiner Einkäufe in Hirsau mit einem Vollsortimenter und einem Discounter erledigt, weil ihm ein Decken allen Bedarfs sonst zu kostspielig wäre oder eben das Warenangebot auch zu klein ist. Aber einen Teil geben diese Kunden eben auch bei Frau Gutekunst aus."

Letztlich gehe es immer wieder um ein Geben und Nehmen oder das Herstellen einer Win-Win-Situation, "wie beim Singen unterm Weihnachtsbaum vor Weihnachten in Ottenbronn deutlich wurde". Der Gesangverein habe die Veranstaltung nicht mehr mit eigenen Kräften bei der Sängerhalle durchführen können. "Man überlegte Alternativen, und heraus gekommen ist, dass Frau Gutekunst den normalerweise Gewinn abwerfenden Glühwein- und Punschverkauf organisiert und durchgeführt hat, der Chor sowie die Schule aber das Programm gemacht haben".

Die Gemeinde kaufe prinzipiell im Dorfladen, auch wenn man anderswo vielleicht ein paar Cent sparen würde und trage so ihren Teil dazu bei, Umsatz und damit Gewinn im Dorfladen zu generieren.