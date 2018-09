Althengstett Eine neue Heimat in Althengstett

Regelrechte Odyssee

Der 30-jährige Familienvater betrat im September 2015 im bayerischen Passau nach wochenlanger anstrengender Odyssee erstmals deutschen Boden. Heute, drei Jahre später, hat er es mit viel Fleiß, intensivem Lernen und zahlreichen Prüfungen geschafft, in Deutschland Fuß zu fassen. Darwesh, der perfekt Deutsch sowie Englisch und Arabisch spricht, arbeitet seit Beginn des Jahres in einer Rehaklinik der Region. "Über Facebook habe ich erfahren, dass Deutschland ein flüchtlingsfreundliches Land ist. Als es in Homs immer gefährlicher für mich wurde, habe ich mich schweren Herzens auf den Weg gemacht", erzählt der junge Mediziner.

Die Fluchtroute führte ihn wochenlang über den Libanon, die Türkei, Griechenland und dann weiter über die Balkanroute nach Deutschland. Von Passau ging es weiter zur Landeserstaufnahmestelle (LEA) Ellwangen und von dort dann später nach Calw. Heute lebt der junge Arzt und praktizierende Christ mit seiner Familie in einer Mietwohnung in Althengstett. "Mein Vater hat mir beigebracht, dass ein Mann arbeiten gehen muss, um seine Familie ernähren zu können", unterstreicht Darwesh. Dies nahm er sich stets zu Herzen, und es folgten in Deutschland drei Jahre des Lernens und Arbeitens, wobei er jede neue Gelegenheit nutzte, die sich ihm bot. Besonders wichtig war ihm in dieser Zeit das Erlernen der deutschen Sprache. Er belegte Sprachkurse bei der Volkshochschule Calw und arbeitete zudem unter anderem bei der Erlacher Höhe als Betreuer sowie Dolmetscher von minderjährigen Flüchtlingen.