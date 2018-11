Althengstett Ein Goldfisch tummelt sich in Fahrschule

Althengstett-Neuhengstett. Die Theatergruppe des TSV Neuhengstett präsentiert in diesem Jahr das Stück "Was macht der Goldfisch in der Fahrschule?", ein Lustspiel in drei Akten von Katja und Alexander Ockenfels.

Tagsüber werden Tiere behandelt

Zum Inhalt: Fahrschule und Tierarztpraxis unter einem Dach. Tagsüber Tierarztpraxis und abends Fahrschule. Funktioniert das? Peter und Karin Bergmann wagen den Versuch.