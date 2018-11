Althengstett Ein Abend voller Humor und Nostalgie

Humor brachte Rothfuß mit Wortspielerein und Wortakrobatik vom Feinsten zu Gehör. Er ist ein großer Fan von Heinz Erhardt, ein profunder Kenner der Erhardt’schen Vita und seit 25 Jahren persönlich bekannt mit der Schwiegertochter des Humoristen, Marita Erhardt. Und so kann er aus erster Hand vom Wesen und der Arbeit des auch heute noch geschätzten Wortspielers berichten und gibt einige von dessen Vierzeilern zum Besten: "Herr Afeu frug Herrn Bfeu: ’ Wo ist denn nur Herr Cfeu?. Herr Cfeu, sprach Herr Bfeu, ’der sitzt mit Fräulein Dfeu, da hinten unterm Efeu! "Guck, ob du in dei’m eigenen Stil was no griegsch", hat sich Rothfuß gesagt und so entstand sein mittlerweile drittes Buch "Die Made ist auch nur ein Wurm", das Reime, Limericks und herrlich komische sowie auch manch tiefsinnige Gedichte versammelt, die ihre Pointe manchmal erst verzögert offenbaren. "Hinterm Holzstoß, da liegt ein Skelett. Was ist denn hier los, ich mach’ jede Wett’, es gibt einen Grund, das ist nicht gesponnen, das Skelett hat beim Versteckspiel gewonnen." Seine zweite Leidenschaft ist die Musik der 1960er- und 1970er-Jahre. Und auch hier schöpft er aus einem gewaltigen Fundus. Deutsche und internationale Schlager sowie Hits dieser Zeit hat er im Repertoire und weiß zu jedem Titel, seinem Komponisten und Interpreten eine kurze Story zu erzählen. So nimmt er sein Publikum mit auf eine Zeitreise und lässt es hinter die Kulissen des damaligen Musikbusiness blicken. Rothfuss war 1990 Gründungsmitglied der barfuß auftretenden Volksmusikgruppe "Die Schäfer" aus Bretten. Bretten ist auch der verbindende Faden zu den Wirtsleuten des "Landsknecht", die Rothfuß und seine Frau aus ihrer Zeit in Bretten kennen.

Bekannte Hits gerne mitgesungen

Sie haben den badischen Humoristen nach Althengstett eingeladen. Junge Fußballspieler, mittelaltes Publikum und ein Ehepaar im gesetzten Alter hatten viel Spaß und sangen die bekannten Hits gerne mit.