Althengstett Eigenes Jugendorchester als Ziel

Althengstett. Was ambitioniert begann und mit dem Ende des Schuljahres erfolg- reich abgeschlossen wird, kann sich wahrlich sehen und hören lassen. Vor geladenen Gästen gaben die Sechstklässler der 6b unter der Leitung ihres Klassen- und Musiklehrers Martin Jooß einen kurzweiligen Einblick in ihr bisher erarbeitetes Repertoire. Da wollte auch die Nachfolgeklasse, die Bläserklasse 5b, nicht nachstehen und demonstrierte unter der Leitung ihres Lehrer Dietmar Peter ebenfalls beste solide Grundkenntnisse und beachtliches Können. Die Bläserklasse 5b wird im nächsten Schuljahr auf jeden Fall weitermachen. Doch die 6b wird mit Ende des Schuljahres aufhören, da das Projekt lediglich auf zwei Jahre angelegt ist.

"Es ist ganz beachtlich, was ihr bereits hinkriegt. Für euch stellt sich jetzt die Frage, was wird nach der 6. Klasse?", unterstrich Schulleiterin Christa Wurster-Zischler. Es zeigte sich, dass die Jungbläser äußerst begehrt sind und derzeit kräftig umworben werden. "Unser Ziel ist, dass wir irgendwann ein Schulorchester hinkriegen", wünschte sich die Rektorin. Sie appellierte an die Schüler, anderen Mitschülern von ihren positiven Erfahrungen zu erzählen.

Zweijährige Ausbildung