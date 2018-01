Althengstett-Neuhengstett. Zum Bildervortrag "Unsere Natur im Wandel der Jahreszeiten" lädt die Nabu-Ortsgruppe Calw und Umgebung am Freitag, 19. Januar, ab 19 Uhr in den Neuhengstetter Dorftreff im dortigen Rathaus ein. Hans Weinmann gestaltet den Vortrag mit Bildern auf Großleinwand. Die Zuschauer machen sich auf zu einem Streifzug durch die Wälder und Wiesen im Nordschwarzwald. Weinmann eröffnet mit seinen Bildern und den dazugehörenden Erläuterungen Einblicke in die heimische Vogelwelt, zeigt Schmetterlinge, Insekten und vieles mehr. Bekanntes soll mit neuen Augengesehen werden. Tiere und Pflanzen werden erläutert, die den meisten bisher verborgen blieben. Verwundert wird sich der ein oder andere fragen, ob es die gezeigte Blume wirklich auf der Wiese um die Ecke gibt. Wie jeder durch einfache Maßnahmen zum Erhalt dieser Pflanzen und Tiere beitragen kann, wird ebenfalls ein Thema sein. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, Spenden werden erbeten.