Althengstett Dorftreff macht vielfältiges Angebot

In diesem Buch erzählt sie die Geschichten von vielen jungen Japanerinnen. Diese verließen in den 1920er-Jahren ihre Heimat, um in Kalifornien japanische Männer zu heiraten. Otsuka beschreibt deren Schicksale und wie die Hoffnungen der Frauen an der Realität zerbrechen.

Für dieses Buch erhielt die Autorin zahlreiche Preise, darunter den Albatros-Literaturpreis der Günter-Grass-Stiftung im Jahr 2014. Auch die Kritiker waren begeistert. "Sie hat die wundervolle Gabe, in einem einzigen Satz eine ganze Geschichte zu entfalten", befand der "Spiegel". Der britsche "Guardian" nannte das Buch ein "erzählerisches Juwel".

Einen knappen Monat später, am Dienstag, 20. Februar, treffen sich die Mitglieder ab 19 Uhr zur Jahreshauptversammlung. Unter anderem die Neuwahl des Vorstands steht auf der Tagesordnung. Ansonsten hat der Dorftreff wie üblich in den ungeraden Wochen außerhalb der Schulferien immer montags ab 19 Uhr geöffnet. Dann findet jeweils der offene Handarbeitstreff im Neuhengstetter Rathaus statt.