Althengstett Digitales Lernen im Fokus

Nicht nur über das Vorankommen in Sachen Medienbildung sind Weber und Ruf froh, sondern auch über den Erhalt der Außenstellen in Ottenbronn und Neuhengstett. In letzterer wird in drei Klassen jahrgangsgemischt unterrichtet. Regelrecht stolz könne man auf die Schülerzahlen sein, die belegten, dass die Arbeit der Althengstetter GMS anerkannt werde: "Wir sind von Klasse fünf bis neun dreizügig", sagt Weber. Insgesamt werden im neuen Schuljahr 654 Jungen und Mädchen (vorheriges Jahr: 655) an der GMS unterrichtet.