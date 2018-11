Althengstett Die Schwabenhymne darf keinesfalls fehlen

Althengstett. Keine Lizenz zum Töten, eher für jeden in der ausverkauften Festhalle zu Althengstett zum herzhaft Lachen: Die Füenf, A-cappella-Comedy-Quintett aus Stuttgart, stellten am Samstagabend ihre neue CD vor, natürlich, gleich zu Anfang, mit ihrer Version der James Bond-Titelmelodie. Ursprünglich seien ja alle Bond-Songs von ihnen, aber für die Filme wären sie abgeändert worden; so bekam das Publikum dann endlich die Originale zu hören. Und originell ging es auch weiter, mit den Songs der neuen CD "005 Im Dienste Ihrer Mayonnaise", die im Januar erscheinen soll.