Althengstett "Die Reichen hocken auf ihren Grundstücken"

"Im Ortsteil Althengstett ist vorgesehen, für das Gebiet Karlstraße/Margaretenstraße ein Baugebiet zu entwickeln", sagt Bürgermeister Clemens Götz. Dieses Areal wird dem an der Hauptstraße direkt gegenüberliegenden Gebiet Starenweg aus mehreren Gründen den Vorzug gegeben: weil das Areal am Staren- weg ein Feuchtgebiet ist und außerdem das dort befindliche Regenüberlaufbecken mittelfristig erweitert werden muss. Hinzu kommt in Althengstett ein Areal in der Mittleren Gasse, das sich im Bebauungsplan "Ortskern 1" befindet. Dort soll zusätzlicher Wohnraum entstehen.

"Aus Sicht der Verwaltung wird hier dem Gedanken der Nahverdichtung im Innenbereich Rechnung getragen", so Götz. Auch in Neuhengstett haben der Ortschaftsrat und der TA ein Areal zwischen der Schillerstraße und der Waldenserstraße gefunden, das nach dem beschleunigten Verfahren des Paragrafen 13b als Baugebiet erschlossen werden soll. "Es ist geplant, dieses Baugebiet mit einem Erschließungsträger zu entwickeln", unterstreicht der Rathauschef.

In Ottenbronn liegt das vorgesehene zusätzliche Baugebiet zwischen Wasen- und Gartenstraße. Diese Fläche liegt im geltenden Flächennutzungsplan und benötigt deshalb nicht das Verfahren nach Paragraf 13b. Außerdem wird in Ottenbronn, nach dem Rückbau des Gebäudes Tannweg 1, eine verdichtete Bebauung im Sinne der Innerortsentwicklung entstehen.