Althengstett Die nächsten Großprojekte stehen an

SPD: Beim vorgelegten Haushaltsplan 2018 seien die richtigen Projekte enthalten, Einnahmen sowie Ausgaben seien realistisch abgeschätzt und Risiken würden in Grenzen gehalten, sagte Lothar Kante zu dem 225 Seiten starken Zahlenwerk. Trotz der für Althengstetter Verhältnisse gewaltigen Summen, die 2017 bewegt worden seien, habe es keine wirklich unangenehmen finanziellen Überraschungen gegeben. Die Einnahmen seien sogar höher als gedacht gewesen: "Mit dieser ›Fehlplanung‹ kann man aber gut leben". Das wecke Begehrlichkeiten. "Gerne würden wir auch am Ende des Jahres 2018 hören, dass es besser gelaufen ist, als geplant", so Kante. Man habe aber keinen Grund, übermütig zu werden. Man müsse realistisch bleiben und darauf vorbereitet sein, dass es genauso gut in die andere Richtung laufen könnte. "Denn manches von dem, was gut gelaufen ist, lag nicht wirklich allein in unserer Hand." Es sei auch eine Portion vom Glück des Tüchtigen dabei gewesen. Es habe Sondereffekte wie die Bewilligung zusätzlicher Fördermittel gegeben.

Die positive wirtschaftliche Gesamtentwicklung der vergangenen beiden Jahre habe unverhofft Spielräume eröffnet, die man für die anstehenden Aufgaben auch dringend brauche. Die nächsten großen Projekte wie der Kindergarten Nordstraße (Sanierung/Umbau oder Neubau) stünden bereits vor der Tür. Das Gebäude werde kaum noch den Abläufen gerecht, die sich aus der steigenden Nachfrage für die Ganztagsbetreuung ergeben. Auch die Erweiterung des Schulzentrums sei eine dringende Aufgabe.

Zu den Daueraufgaben der Gemeinde gehöre es, das Kanalnetz in Schuss zu halten. "Wenn dies vernachlässigt wird, darf man sich über Störungen im Versorgungsnetz nicht wundern." Bezahlbaren Wohnraum nannte Kante als eines der weiterhin drängendsten Probleme.

CDU/FDP: Als erfreulich bezeichnete Rüdiger Klahm, dass man für das Haushaltsjahr 2018 die Grund- und Gewerbe- sowie die Hundesteuer nicht erhöhen müsse. Die Frage, ob die Erhöhung der Gewerbesteuer erforderlich war oder ob dies unter dem Gesichtspunkt der Grundsteuererhöhung 2017 für alle Bürger und der damaligen Ablehnung der Erhöhung bei der Gewerbesteuer eine gerechte Entscheidung war, wollte er nicht weiter thematisieren. "Bewusst sein sollte uns, dass die Gemeinde Althengstett letztlich finanziell derart solide dasteht, weil gerade unsere Betriebe im Ort von der guten Konjunktur profitieren, genügend Aufträge haben und daher auch in überdurchschnittlicher Weise die Gemeindekasse mit Gewerbesteuereinnahmen füllen", äußerte sich Klahm.

Sturmtief beschert weiteres Vorhaben

Vom neuen Baugebiet Brunnenstraße in Neuhengstett erhoffe man sich, Neubürger gewinnen und junge Bürger der Gemeinde halten zu können. Beiden müsse man eine Perspektive bieten und verhindern, dass sie in Nachbargemeinden abwandern, "die in den letzten Jahren deutlich aktiver waren mit der Ausweisung von Neubaugebieten". An weiteren Projekten, etwa Reparaturen an der Neuhengstetter Festhalle nach dem Sturmtief "Burglind" oder der Sanierung des Kindergartens Nordstraße, werde es auch 2018 nicht fehlen.

Bündnis 90/Die Grünen: Insgesamt sei für den Klimaschutz im Haushalt 2018 zu wenig geplant worden, kritisierte Philipp Jourdan: "Auf Bundes- wie auch auf Landesebene werden die selbst gesteckten Klimaziele nicht erreicht. Ernüchternd fällt aber auch der Energiebericht der Gemeinde Althengstett aus". Obwohl Millionen investiert worden seien, ergebe sich auch in Althengstett keine Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes oder des Energieverbrauchs. Die nächsten Jahre müssten zeigen, ob sich Hallenbadsanierung, LED-Straßenbeleuchtung und der Neubau des Sportzentrums bemerkbar machen. Die Bemühungen um den Klimaschutz müssten ambitionierter werden, etwa bei der Planung des Baugebiets Brunnenstraße. Dafür müssten eine bessere energetische Bauweise, öffentliche sowie auf den Grundstücken befindliche Anschlüsse für E-Mobilität, kalte Nahwärme und Erbpacht her.

Man schiele auf Politik und Wirtschaft. Dabei liege ein Teil der Lösung näher. Grundsätzlich müsse die Basis stimmen, auf der sich eine Gesellschaft, das Zusammenleben und -wirken sowie Integration entwickeln. "Die Basis ist ein lebenswertes Umfeld, welches auf Umwelt-, Natur-, Arten- und Klimaschutz fußt", so Jourdan.

Der Dank aller Gemeinderatsfraktionen galt den Mitarbeitern der Verwaltung, den Kollegen im Gemeinderat und den zahlreichen Bürgern, die sich auf vielfältige Weise ehrenamtlich einbringen.