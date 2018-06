Althengstett Deutliches Zeichen gegen Mobbing

Althengstett. Egal, wo man in der Pause um 9.15 Uhr auf dem Schulhof auch hinschaute: überall nur pink. Die meisten Schüler und Lehrer trugen Shirts, Mützen, Ohrringe Haarschmuck, Schlüsselanhänger, Schuhe oder wenigstens Schnürsenkel in der auffälligen Farbe. Pink war an diesem Tag ein unübersehbares Zeichen gegen Mobbing, das häufig an Schulen an der Tagesordnung ist. Mit Worten und Taten verletzt und erniedrigt zu werden, macht die Betroffenen extrem unsicher. Sie fühlen sich ausgeschlossen, einfach nur schlecht, und der tägliche Gang zur Schule wird zur Qual. Besonders das Internet hat sich zu einer äußerst beliebten Mobbing-Plattform entwickelt. Das soll es am Althengstetter Schulzentrum nicht geben. Deshalb machten Real- und Gemeinschaftsschule mit der erstmaligen Aktion auf das Thema aufmerksam.

Große Solidarität

Der Day of Pink nahm seinen Anfang in Nova Scotia in Kanada, konnten am Donnerstag alle auf einem Flyer lesen, der auf dem Pausenhof verteilt wurde. Auf dem Handzettel – natürlich aus pinkfarbenem Papier – wurde beschrieben, wie zwei Schüler einer weiterführenden Schule beobachteten, wie ein schwuler Junge in einem pinkfarbenen T-Shirt schikaniert wurde. Die beiden Mitschüler wollten etwas gegen Mobbing tun und kamen selbst in einem gleichfarbigen Oberteil in die Schule. Um ihre Solidarität zu zeigen, trugen wenige Tage später viele Schüler ein solches Shirt. Schließlich arbeitete die gesamte Schule zusammen, um Homophobie, also eine gegen Lesben und Schwule gerichtete Feindseligkeit, und Mobbing allgemein zu verhindern. Die Gemeinschaftsaktion wuchs weiter und wurde schließlich zu einer internationalen Kampagne.