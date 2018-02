Althengstett Deutlich mehr Besucher

"Aus Vorjahren kamen (immer nur öffentlicher Badebetrieb ohne DLRG und Schulen) im Januar circa 3200 Besucher rund 25 000 Besucher im ganzen Jahr. Wenn wir die 835 Besucher der ersten Schulwoche auf die nächsten zwei Wochen hochrechnen, kommen wir in diesem Januar auf circa 4000 Besucher, das heißt rund 25 Prozent mehr", äußerte sich Bürgermeister Clemens Götz gegenüber dem Schwarzwälder Boten. "Wir erhalten sehr viel Lob", so der Rathauschef weiter. Man spüre vor allem die Freude, dass man wieder schwimmen könne. "Unser Schwimmmeister, der zuvor in Bad Teinach im Freibad tätig war, hat mir geschrieben: ›Woher die Besucher kommen, kann man nicht genau sagen, aber ich sehe immer wieder bekannte Gesichter. Ich würde mal behaupten, das Einzugsgebiet liegt so um 20 Kilometer. Ich weiß von Badegästen, die von Wildberg, Effringen und Bad Teinach kommen‹".