Althengstett Der Kommerz spielt nicht die Hauptrolle

Für die Kinder war es ein großes Erlebnis, als der Nikolaus mit seinem prall gefüllten Sack erschien, freundliche Worte für sie fand und Süßigkeiten verteilte. Immer wieder drängten sich die Kleinen auch am offenen Feuer, an dem sie eifrig Stockbrot ­backen durften. Viel Beifall erntete die Jongliergruppe SH-Zelli des Stammheimer Sprachheilzentrums, die mit beleuchteten Jonglierkeulen eine in der Dunkelheit besonders faszinierende Feuerjonglage bot.

Groß war auch das kulinarische Angebot. Im Nu waren die 300 mit selbst hergestelltem Weihnachtsgebäck gefüllten Tüten vergriffen. Immer wieder wehte der Wind zudem verführerische Düfte vom nahen Backhaus herüber. Dort gab es neben dem bekannten, typischen Waldenserbrot Kartoffel- und Zwiebelkuchen, die reißenden Absatz fanden.

Auch bei der Verwendung des Erlöses ihrer Benefizveranstaltung setzen die rührigen Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde ihre langjährige Tradition fort. "Eine Hälfte geht an unsere Kirchengemeinde. Die andere wird verteilt und weiter gegeben an das Sprachheilzentrum Stammheim, an die Flüchtlingsarbeit von ›Ärzte ohne Grenzen‹ und an das Projekt ›Hope Eden‹ in Nigeria", informierte Gründungsmitglied und Mitorganisatorin Gabi Fritz.