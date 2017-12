Althengstett Das Krankheitsbild

Aufbau des Orchesters braucht einige Zeit

Der Verein "Rainbow Symphony Orchestra", dem Rheinsberg beigetreten ist, wurde im Jahr 1996 gegründet. Es dauerte ihren Schilderungen zufolge einige Jahre, um genügend Musiker zusammenzubringen und das Orchester aufzubauen. Am 13. April 2002 spielten die Musiker schließlich die ersten Akkorde. "Das Orchester besteht aus Musikern verschiedener Nationalitäten im Alter von 17 bis 65 und mehr Jahren, verschiedener Kulturen und Empfindlichkeiten, Amateurmusikern mit gutem Niveau und aus einigen Freiwilligen-Profis, die ihre Erfahrung und ihr Know-how einbringen", beschreibt die Althengstetterin das Ensemble. Ziel des Orchesters sei es, sich für Toleranz, Vielfalt, Humanismus und die Inklusion einzusetzen. Mit dem RSO und dem Münchner Frauenchor wird es laut Rheinsberg zwei Benefizkonzerte geben: am Sonntag, 10. Dezember, ab 17 Uhr im Konzerthaus in Karlsruhe (Kartenverkauf ab 16 Uhr und unter www.klaengederhoffnung.com) und am 15. Dezember im Großen Saal der Unesco Paris.

Der Erlös beider Veranstaltungen ist bestimmt für die Stiftung "Gegen-Noma-Parmed e.V." und ihre französische Schwester-NGO "Vaincre-Noma". "Das Konzerthaus in Karlsruhe ist nicht aus der Welt und allein schon für seine Akustik einen Konzertbesuch wert", sagt die Althengstetterin.

Werke von Ravel sowie Grieg zu hören

Auf dem Programm stehen der "Bolero" von Maurice Ravel und das Klavierkonzert von Edvard Grieg. "Dafür konnten wir Guillaume Coppola als Solisten gewinnen, einen vielversprechenden jungen Pianisten", so Rheinsberg. Man habe ihm bis heute in 20 Ländern und in renommierten europäischen Konzerthäusern zuhören können, wie dem Concertgebouw in Amsterdam, dem Rudolfinum in Prag, der Philharmonie von Leuven und von Bratislava, dem Liepaja International Piano Stars Festival sowie in Asien und Südamerika. Und natürlich in Frankreich. Coppola ist ein großzügiger Musiker, der nicht zögert, für sein Publikum in Gefängnissen, Krankenhäusern oder Altenheimen zu spielen. Seine Ausbildung habe ihn an das Nationale Musikkonservatorium in Paris geführt. Mit den ersten Preisen für Klavier und Kammermusik in der Tasche, habe er sein Klavierspiel während zahlreicher Meisterkurse perfektioniert. Ebenso auf dem Konzertprogramm stehen "Die Planeten" von Gustav Holst "ein, nicht nur für Kinder, ausgesprochen anschauliches Werk", sagt die Mitorganisatorin.