Althengstett Christian Wagner galt schon zeitlebens als Philosoph

Überraschend war es aber doch für manchen im Publikum, wie relevant in der heutigen Zeit Wagners Gedanken immer noch sind. Wer mehr über Wagner erfahren möchte, findet in seinem Geburtshaus in Warmbronn ein Museum. Dort wollte der Dichter auch begraben werden: "Hier unter den grünen Bäumen will fort ich träumen". Und auf seinem Sterbebett soll der Dichter und Bauer den Arzt abgehalten haben mit der Worten: "Jetzt wird amol g’schdorba, dass mr au woiß, wie des isch".