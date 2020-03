Althengstett/Calw Nach Felssturz: Sperrung der Waldstraße dauert an

In erster Linie müsse besprochen werden, wie die Felsbrocken vom Hang entfernt werden können, die dort noch lose hängen, und wie der Hang gesichert werden könne. "Am Mittwoch kommt ein Gutachter", verrät Gunzenhäuser. Der schaue sich die Situation an und überlege, wie es weitergehe und wann die Straße wieder freigegeben werden könne.

Weiter komme es darauf an, wie kompliziert sich die Hangsicherung gestalte. "Vielleicht können wir und die Spezialfirma für Hangsicherung dann auch direkt mit der Arbeit beginnen und die Strecke schnell wieder öffnen. Ich rechne aber eher damit, dass die Lage am Wochenende erst nochmal begutachtet werden muss", meint er.