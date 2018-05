Althengstett Breakdance Meisterschaft: Alice Kramer holt sich den Titel

Gute Vorbereitung

Die gute Vorbereitung im Training hat sich gelohnt und die großen Hoffnungen wurden erfüllt. Das Team kam mit der eigens einstudierten Show in die Entscheidungsrunde und unterlag dort im finalen Team-Battle gegen die sehr erfahrene Siegergruppe. Doch mit der Silbermedaille in der Hauptgruppe waren die fünf. Breakdancer hoch zufrieden Im weiteren Verlauf der Veranstaltung sollte es ja sogar noch besser kommen.

Die Solo-Runden begannen mit den Kindern, bei denen Rebecca Zahner den zweiten Platz erreichte. Bei den Jugendlichen belegte Fabian Harlas Platz 21, Alexander Kramer einen respektablen 13. Platz und Damian Harlas wurde Fünfter bei der Jugend. Die Krönung des Ganzen jedoch war der Titel der deutschen Meisterin in der Hauptgruppe für Alice Kramer. Sie hat somit ein Triple geschafft, denn 2015 und 2016 war sie deutsche Jugendmeisterin und nun erkämpfte sie erfolgreich diesen Platz auch in der deutlich schwereren Hauptgruppe. Ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten und eine ganz besondere Motivation für diesen besonderen Sport bei den Tanzfreunden.

Nun ist die nächste Option die Europameisterschaft in Bremerhaven oder gar die Teilnahme an der Breakdance-Weltmeisterschaft in Polen. Das Training der Althengstetter Breakdancer findet wöchentlich dienstag und donnerstags in verschiedenen Leistungs-und Altersgruppen statt.

Weitere Informationen: www.tanzfreunde- althengstett.de