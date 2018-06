Althengstett Brassband will es nochmal wissen

Einen Namen konnte sich die Gruppe durch erfolgreiche Teilnahmen an diversen Wettbewerben im In- und Ausland machen. Besondere Erinnerungen ruft vor allem die Auszeichnung mit dem "Sonderpreis des Festivals" beim Schwarzwaldmusikfestival 2017 hervor. Im Rahmen der Preisverleihung in Schopfloch bedankte sich die Band mit einem stimmungsvollen Auftritt bei den Besuchern.

Hoffen auf Fangemeinde

Wie beim Musizieren im Kollektiv, ist die Teilnahme am diesjährigen Vorentscheid beim SWR4 Blechduell nur mit großem Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung erfolgreich zu meistern. Deshalb hoffen die Jägerberger auf zahlreich erscheinende Fans und Freunde der Band – nicht nur aus Althengstett – und wünschen allen Gästen einen unterhaltsamen Abend. Für alle Freunde, die nicht persönlich vor Ort sein können, bietet sich die Möglichkeit via Telefon, SMS oder dem Internet für Jägerberg-Brass abzustimmen.