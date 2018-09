Althengstett Botschafter im Frack belagern Regale

So würden sich die größten Folgen des Klimawandels zurzeit an jenen Orten im Süden zeigen, die am wenigsten dazu beigetragen hätten. Das sei die "Klima-Ungerechtigkeit".

"Auch viele unserer Lebensmittel kommen von der Südhalbkugel. Nicht nur für die Tiere im extremen Süden, sondern auch für viele Bauern auf der Südhalbkugel ist der Klimawandel ein drängendes Problem. Für sie geht es um das wirtschaftliche Überleben", äußert sich Hildegard Hornung aus Simmozheim, die sich seit Jahren in dem Laden engagiert. Die Trocken- und die Regenzeiten würden sich verändern, vielerorts die ohnehin knappen Niederschläge abnehmen. Wind, Stürme und extreme Wetterereignisse gebe es vermehrt.

"Im Fairen Handel bekommen die Kleinbauern landwirtschaftliche Beratung und lernen, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. So stammen bereits 80 Prozent der Lebensmittel im Fairen Handel aus ökologischem Anbau, der nachweislich viel klimafreundlicher ist", so Hornung.