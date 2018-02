Der Bezirksimkerverein Calw lädt am Samstag, 3. Februar, zum Vereinsnachmittag am Lehrbienenstand in Althengstett ein. Horst Huber informiert ab 16 Uhr zum Thema "Alternative Varroa-Behandlung mit Oxalsäure". Um 15 Uhr beginnt das gemeinsame Kaffeetrinken. Gäste sind willkommen. Am Freitag, 9. Februar, beginnt um 19 Uhr der Neuimkerkurs. Bei der Einführung wird ein Einblick in die Bestäubung, Imkerei und vieles mehr gegeben. Vereinsvorsitzender Kurt Adam (Foto) und weitere Mitglieder erläutern die Einrichtung, zu der auch ein Insektenhotel gehört. Teilnehmer bekommen einen Überblick über diese faszinierende Welt. Die Lehr- und Infostation befindet sich in der Ferdinand-Porsche-Straße 40 in Althengstett. Foto: Selent-Witowski