Althengstett Bewegungsspiel hält Senioren fit

Es sind zumeist Zugezogene, die zur Boule-Gruppe gehören. Rudi Sutterlüti ist vor 25 Jahren in den Ort gekommen und hat im Laufe der Zeit Anschluss gefunden. "Man muss selber etwas tun, wenn man in die Gemeinschaft reinkommen will", unterstreicht er. Es sind auch einige Frauen unter den Spielern. Karin Meyer ist aus Heumaden zugezogen. Ruth Fischer lebte früher in Monakam und Stuttgart. Sie hat sich vor einigen Jahren in der örtlichen Seniorenwohnanlage eine Wohnung gekauft und ist auch der guten, zentral gelegenen Einkaufsmöglichkeiten wegen Althengstetterin geworden.

Carmen Döttling aus Neuhengstett ist erst in diesem Jahr zu den Boule-Spielern gestoßen. "Es gefällt mir sehr gut hier", sagt sie. Auch die Männerriege ist bunt gemischt. Orlando Tartani ist gebürtiger Italiener und lebt seit mehreren Jahrzehnten in Deutschland. "Ich kenne das Spiel als Boccia aus meiner Heimat", meint er schmunzelnd. Auch Herman Kossi macht das Boule-Spielen Spaß. Er stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien und ist schon seit den 1970er-Jahren in Deutschland.

So bunt gemischt macht der Boule-Treff nicht nur Spaß, sondern ist längst auch gemeinschaftsstiftend geworden. Vor allem für Zugezogene bietet er die tolle Möglichkeit, schnell Anschluss zu finden und in eine Gruppe integriert zu werden.

Während des intensiven Spielens in fröhlicher Geselligkeit haben die Akteure kaum registriert, dass inzwischen sehr dunkle Wolken am Himmel aufgezogen sind und ein Gewitter droht. Schnell sind die Boule-Kugeln in der seitlich stehenden Hütte verstaut und die Senioren verabschieden sich herzlich, um noch vor dem drohenden Unwetter rechtzeitig nach Hause zu kommen.