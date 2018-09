Althengstett Besucher gewinnen wertvolle Erkenntnisse

"Ein vielseitiges Programm durch den Gewerbe- und Handelsverein sowie unsere Flüchtlingsarbeit waren die Schwerpunkte", fasste Götz die Hauptanliegen zusammen. Wie berichtet, starteten Vertreter der Gäugemeinde und der Kleinstadt aus dem Libanon eine Projektpartnerschaft.

"Bei unserem Besuch haben wir wertvolle Hinweise für die Arbeit bekommen. Wir glauben, die Erfahrungen helfen uns, die Zukunft zu gestalten", unterstrich der stellvertretende Bürgermeister von Chekka, Antoine Abi Chahine, in seinem Grußwort an die Räte. Er ist überzeugt davon, dass alle beruflichen Bereiche in seiner Heimatstadt davon profitieren.

Zuvor äußerte die Delegation einen für sie bedeutenden Unterschied, den sie vor allem im Bereich des Handwerks entdeckte. "Es ist die Spezialisierung unserer Fachleute, die man im Libanon so nicht kennt", berichtete Götz. Während sich hiesige Handwerker auf ein Gewerk konzentrierten, würden in dem vorderasiatischen Staat die handwerklich ausgerichteten Betriebe alle Arbeiten ausführen. Darüber hinaus würdigte die Delegation Empfang und Aufgeschlossenheit, die sie in Althengstett erlebte. Mit großer Dankbarkeit erwarte man im Oktober den Gegenbesuch. Die Besucher versicherten am Mittwoch, großes Interesse an der Fortsetzung des Projekts zu haben.