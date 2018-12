Althengstett Beitrag zu Verständigung und Integration

Darüber hinaus wurde der Stand des AK Asyl und damit der gesamte Althengstetter "Winterzauber" zu einem Treffpunkt für und mit Menschen, die so vermutlich nicht zusammenkommen würden. So hatten nicht nur viele deutsche Besucher die Gelegenheit, mit Geflüchteten in Kontakt zu kommen und Spezialitäten aus deren Heimatländern kennenzulernen, sondern umgekehrt konnten die neuen Bürger auch deutsche Bräuche sowie Besonderheiten der Weihnachtszeit entdecken.