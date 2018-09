Althengstett Begegnung

Nach seinem Abschluss war er ein Jahr in der Jugendarbeit in Echterdingen tätig. Schließlich bewarb er sich in Althengstett auf die Stelle des Jugendreferenten bei Choy und trat seine neue Stelle bereits am 3. September an. "Lesen, Holz hacken, diskutieren, Traktor fahren, am Auto rumschrauben, reisen, Sachen machen, die ich noch nie vorher gemacht hab‘" – das alles sind Bracks liebste Freizeitbeschäftigungen. Der 28-Jährige begegnet gerne Menschen, nimmt sich Zeit für sie und fördert vor allem gerne junge Menschen.

Steffen Kaupp ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 16, 19 und 22 Jahren. Er stammt aus dem Kreis Ludwigsburg, studierte Theologie in Tübingen, Berlin und Frankfurt am Main. Zehn Jahre lang arbeitete Kaupp als Gemeindepfarrer in Schorndorf. Als Jugendpfarrer war der 53-Jährige die vergangenen acht Jahre auf einer Projektstelle, die an das Evangelische Jugendwerk Württemberg angegliedert ist, in ganz Baden-Württemberg unterwegs.

Dann fiel die Entscheidung für den beruflichen Neuanfang. Zum 1. Oktober tritt er offiziell die 50-Prozent-Stelle als Choy-Jugendpfarrer an. Er wird weiterhin mit der Familie im Remstal leben. "Ich werde drei Mal die Woche herpendeln", sagt der Theologe.

Musik zweites Standbein

Kaupps zweites Standbein ist die Musik. Mit seiner Band "Waschbrett" macht er Bluesrock im Stil von Wolle Kriwanek, der als Sänger von Blues- und Rockmusik mit schwäbischen Texten bekannt wurde. "Ich bin sehr gespannt auf diesen neuen Lebensabschnitt", sagt der Jugendpfarrer im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Aufgeschlossene Kollegen

Alternative Gottesdienstformen waren bereits ein Arbeitsschwerpunkt Kaupps auf der genannten Sonderpfarrstelle. In Althengstett soll der Fokus künftig verstärkt auf junge Erwachsene gelegt werden. Die sogenannten "Base"-Gottesdienste sollen einmal pro Monat im Blick auf 13- bis 17-jährige Teenager gefeiert werden. Neu ist, dass er nicht nur in Althengstett, sondern auch in den anderen Gäugemeinden stattfinden wird und zwar morgens. Seine Kollegen in den Nachbargemeinden hätten sich dafür sehr offen gezeigt. Auch an einer guten Kooperation mit dem Althengstetter Schulzentrum ist den beiden Neulingen gelegen.

Es gehe jetzt darum, Neuland zu erkunden, so Kaupp. "Das braucht auch Pioniergeist", betont er und außerdem das Verständnis für Neues von Seiten der etablierten, eher konservativen Kirche. Verständnis und eine größere Wertschätzungskultur für neue, experimentelle Wege seien gefragt.

Kaupp und Brack freuen sich darauf, Jugendliche sowie junge Menschen auf ihrem Weg zu begleiten sowie unterstützen. Beide betonen: "Das ist nicht unsere Jugendkirche, sondern vor allem die Impulse der Jugendlichen sind wichtig".