Althengstett (msw). Das aufwendig sanierte Althengstetter Gerhard-Schanz-Sportzentrum wird inzwischen wieder von der Real- und der Gemeinschaftsschule genutzt. Die Vereine werden dort ab kommender Woche ihr Training aufnehmen, wie Bürgermeister Clemens Götz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ankündigte. Im Hallenbad müssen nach seinen Worten noch einige kleinere technische Probleme, etwa im Schrankenbereich am Eingang, beseitigt werden, bevor der öffentliche Badebetrieb startet. Dies werde voraussichtlich ab den Weihnachtsferien der Fall sein, so Götz weiter. Die Schulen werden die Einrichtung früher nutzen können, weil die jeweilige Klasse ins Bad gelassen werden kann, wohingegen jeder einzelne Badegast bezahlen und die Schranke passieren muss. Außerdem stünden noch abschließende Wasseruntersuchungen an.