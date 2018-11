Althengstett Aussteller erinnern an Ehrenmitglied

"Herbert war fast sein ganzes Leben leidenschaftlicher Züchter und unserem Verein eng verbunden. Ein solches Engagement findet man heute kaum mehr", unterstrich der Vereinsvorsitzende Mike Hanselmann.

Die Geißberghalle war festlich geschmückt und animierte die zahlreichen Besucher zu einem Rundgang vorbei an den naturnah gestalteten Volieren und Käfigen. Ganze Familien waren gekommen, und so manches Kinderauge glänzte beim Anblick der prächtigen Tiere. Besonders groß war die Freude, wenn die Kleinen die Kaninchen und das Geflügel streicheln oder gar auf den Arm nehmen durften. "Wir waren an beiden Tagen sehr gut besucht", freute sich der Vorsitzende dann am Sonntagabend. Die Vereinsmitglieder hatten viele Stunden in der Küche verbracht um Köstlichkeiten wie gegrillte Hähnchen, Schnitzel und Bratwürste für die Gäste vorzubereiten. An den Nachmittagen konnten sich die Besucher am Büfett mit diversen selbst gebackenen Kuchen versorgen.

Flotte Blasmusik und entspannte Geselligkeit