Althengstett Außergewöhnliche stimmliche Bandbreite fasziniert

Handgemachte Musik

Zum einen waren es diese stimmungsvollen Songs, die beim Publikum bestens ankamen. Zum anderen die außergewöhnliche stimmliche Bandbreite, die immer wieder aufs Neue faszinierte. Es war diese lebendige, handgemachte Musik, die den Funken überspringen ließ und das Publikum schließlich restlos begeisterte.

Besonders die zu Herzen gehenden Balladen brachten dem Musiker immer wieder spontanen Beifall ein. Manche träumten von emotional geladenen Erinnerungen an schöne Urlaubstage an französischen Stränden, von Liebe und auch dem angenehmen französischen "Laissez faire".

In einer Ecke des Raumes im Rathaus hatten die Organisatoren des Vereins Häppchen in großer Auswahl bereit gestellt. Bei ausgesuchten kulinarischen Genüssen und französischem Wein feierten die Gäste noch lange in fröhlicher Geselligkeit.