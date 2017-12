Althengstett Ausflug in Weihnachtsbäckerei

Der zweite Teil des Abends gehörte dem äußerst talentierten Frauenchor "Happy Voices". Er präsentierte sich in zumeist englischer Sprache mit einem erstaunlich vielfältigen Programm. Neben eher nachdenklichen Titeln wie "When we were young" der "Though Philomela lost her love" brachten sie auch Spirituals wie "Let My Light Shine Bright" oder weihnachtliche Songs wie "Christmas Mem’ries und Angels’ Carol" auf die Bühne. Raphael Layher begleitete umsichtig am Klavier. Dabei verstand er es ausgezeichnet, nicht so do- minant zu spielen, sondern dezent aus dem Hintergrund zu unterstützen. Auf das lange anhaltende, begeisterte Klatschen folgte noch eine harmonisch eingängige Zugabe, die den musikalischen Abend heiter ausklingen ließ.