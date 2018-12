Althengstett Ausbau mit viel Fingerspitzengefühl

Althengstett-Neuhengstett. Ortschaftsrat, Ortsvorsteher Gerhard Dietz sowie die Mitglieder des Heimatgeschichtsvereins "Bourcet" bleiben am Ball. Auch der Althengstetter Gemeinderat zieht mit am Strang in Richtung eines weiteren Ausbaus des Waldensermuseums. Dabei ist Dietz die Beteiligung der Bürger wichtig. "Vor dem Ausbau der Anlagen ist es uns ein Anliegen, dass die Bevölkerung mit wirken kann und Ideen, Anregungen und wenn nötig Kritik einbringt", unterstreicht er.

Kirchenhistoriker Albert de Lange als Experte eingeladen

Deshalb hatten die Verantwortlichen nun die Bewohner der Waldensergemeinde zu einem Bürgerworkshop eingeladen. Die zentrale Frage lautete, wie es mit dem Projekt weitergehen soll. Der Ortsvorsteher hatte zu dem Bürgerworkshop auch die Fachleute eingeladen, die mit dem weiteren Ausbau des Waldenserensembles befasst sind.