Althengstett. Ein romantisch beleuchteter Weihnachtsmarkt in der Althengstetter Ortsmitte erwartet die Besucher am Freitag, 8. Dezember, sowie an vier weiteren Tagen Am Hirschgarten. Die Jungbläser des Posaunenchors stimmen die Besucher am Freitag ab 16 Uhr auf die Veranstaltung ein, die um 16.30 Uhr von Bürgermeister Clemens Götz eröffnet wird. Dabei wird der Christstollen angeschnitten. Ab 17 Uhr ist der Nikolaus auf dem Gelände in der Ortsmitte unterwegs. Der Winterzauber geht am Donnerstag, 14. Dezember, ab 16.30 Uhr sowie am Freitag, 15., und Samstag, 16. Dezember, weiter. Der Abschluss ist am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr mit einem offenen Singen in der Markuskirche.