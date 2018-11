Althengstett Auflösung steht zur Diskussion

"Durch stetige Veränderungen und Anpassungen im politischen sowie im sozialen Umfeld wurde es notwendig, neue Weichen zum Wohle der Kinder zu stellen. In der Jahresmitte 2008 übergaben wir die Verantwortung für das Waisenhaus in Likoni an eine italienische Hilfsorganisation", heißt es in der Vereinschronik. Seither habe man sich gezielt dem neuen Projekt in Ukunda zuwenden können. Auch nachdem Stiegler im September 2010 unerwartet verstorben war, ließen sich die Vereinsmitglieder nicht entmutigen und machten im Sinne der Initiatorin weiter.

96 Paten notwendig

Die Einrichtung in Ukunda ist zwar längst offiziell eingeweiht, aber nicht in Betrieb genommen worden. Durch zahllose bürokratische Hürden und sonstige Verzögerungen machte der Verein immer wieder einen Schritt vor und zwei zurück. "Die katholischen Ordensschwestern der ›Sisters of St. Joseph‹ haben bereits ein Waisenhaus bei Mombasa und würden unseres mit übernehmen", berichtet Vereinsvorsitzender Dietmar Waidner aus Althengstett von Gesprächen mit diesen. Zum Neustart müssten bei dieser Lösung allerdings rund 35 000 Euro investiert werden, unter anderem für ein neues Fahrzeug für die Ordensschwestern, damit diese das Haus in Ukunda gut erreichen können, berichtet Waidner.

Zudem seien für die maximal 16 Kinder, die in der Einrichtung unterkommen könnten, pro Monat 1920 Euro, auf das Jahr gerechnet 23 000 Euro, für Verpflegung, Schulbesuch und Weiteres über Paten aufzubringen. "Wir hatten an eine monatliche Unterstützung von 20 Euro gedacht, für die wir dann 96 Paten bräuchten", so der Vorsitzende weiter. Die müsse man erst einmal haben.

Über den Stand der Dinge berichtet Waidner am Mittwoch, 21. November, ab 19.30 Uhr in der Hauptversammlung in der Gaststätte "Zum Trollinger". Auf der Tagesordnung stehen der Bericht über die Finanzlage des Vereins sowie die Beratung und Beschlussfassung über die Auflösung, Neuwahlen, etwaige Anträge der Mitglieder sowie Verschiedenes.