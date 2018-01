Althengstett Aufgaben gehen nicht so schnell aus

Althengstett. Die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken (SPD) erinnerte an die Men- schen im Niedriglohnsektor, bei denen vom wirtschaftlichen Aufschwung derzeit noch nichts angekommen sei. Vor allem Frauen und Menschen in Pflegeberufen müssten deutlich gerechter und besser bezahlt werden, forderte Esken. Der Landtagsabgeordnete Thomas Blenke (CDU) lobte das Engagement der ehrenamtlich tätigen Bürger und zeigte sich zuversichtlich, "dass wir in diesem Jahr noch eine Regierung bekommen".

Die Gemeinde Althengstett hat im vergangenen Jahr beträchtliche Investitionen getätigt. "Trotzdem haben wir sieben Millionen Euro in der Rücklage. Wenn wir davon 3,4 Millionen Euro Schulden abziehen, bleiben also noch rund vier Millionen Euro in Reserve. Das ist sehr beruhigend", unterstrich Bürgermeister Clemens Götz. Er legt besonderen Wert darauf, dass in seiner Kommune immer wieder neue Stätten der Begegnung entstehen. Götz erinnerte in diesem Zusammenhang an mehrere gemeinschaftsstiftende Bauwerke und Einrichtungen.

"Wir haben in den vergangenen Jahren eine ganze Perlenkette solcher Orte geschaffen", hob der Rathauschef hervor. Er erinnerte an den Mehrgenerationenpark, die Fertigstellung des Gerhard Schanz-Sportzentrums und die neue Gestaltung der Ortsmitte in Ottenbronn. Der Schultes kündigte zudem an, dass die Erschließung des Neubaugebiets Brunnenstraße in Neuhengstett sich um ein Jahr verschieben wird und erst im nächsten Jahr in Angriff genommen werden kann. "Aber dafür werden wir ein sehr pfiffiges, neues Verkehrs- und Siedlungskonzept erhalten", so Götz.