Althengstett Auf viel Anerkennung gestoßen

Althengstett. Der Verein "Arbeitskreis Asyl Althengstett" zog genau ein Jahr nach seiner Gründung in der Mitgliederversammlung­ erstmals Bilanz. In seinem ersten Tätigkeitsbericht sprach Vorsitzender Manfred Schiz von einer äußerst wichtigen Arbeit, die auf viel Anerkennung gestoßen sei und einen bedeutenden Beitrag zur Integration der momentan rund 100 in der Gemeinde lebenden Flüchtlinge geleistet habe.