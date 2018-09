Althengstett Angebot so umfangreich wie noch nie

Althengstett. Für die Leistungsschau, bei der das Arbeiten sowie Leben im Ort im Mittelpunkt stehen, haben sich so viele Betriebe und Vereine angemeldet wie nie zuvor in der 21-jährigen GHV-Geschichte. Der Schwerpunkt der bisher größten Veranstaltung des Organisators liegt in diesem Jahr in den Gewerbegebieten "Im Unteren Ried" sowie in der Industriestraße. 47 Gewerbetreibende zeigen das ganze Spektrum ihres Angebots an ihren Standorten oder mit anderen Betrieben gemeinsam auf einer Fläche. Die Vereine wurden bei den Planungen eingebunden. Sie sorgen für die Live-Musik und die Bewirtung der Gäste. Darüber hinaus erwartet die Besucher aber weit mehr an Aktivitäten, auch zum Mitmachen. Ob beim Tanzen, kreativen Workshops unterschiedlicher Ausrichtungen oder Vorführungen wie beispielsweise einem Taucherstuhl beim Tauchclub sowie einer Schauübung der Feuerwehr inklusive Einsatz des Brandcontainers, Kinderbasteln, Schießbude und vieles mehr, bei der Leistungsschau gibt es viel zu bestaunen. Abgerundet wird der Bummel durch die geöffneten Geschäfte in der Gemeinde durch den Einblick in die Werkstätten der Handwerker und Dienstleister. Auch sie haben sich für den Aktionstag einiges einfallen lassen.

Da sich die Messe über den kompletten Ort erstreckt, lässt der GHV in diesem Jahr zwei Shuttles fahren. Erneut wird der Fun Express "s’ Hermännle" seine Runden drehen. Er fährt in diesem Jahr auf Spendenbasis zugunsten des Vereins "Ein Stückchen Himmel", der Schul- und Betreuungs-Projekte für rund 180 Kinder in Brasilien realisiert.

Feuerwehr-Oldtimer dreht seine Runden