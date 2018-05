Althengstett Alte Herren haben noch jede Menge drauf

Jeder gegen jeden

In zwei Gruppen ging es nach dem Prinzip "Jeder gegen jeden" in den sportlichen Wettstreit. Die Bestplatzierten der Vorrunde qualifizierten sich für das Halbfinale, bis schließlich das spannende Finale die Entscheidung brachte: Das Doppel Gerhard Brodbeck/ Wolfgang Gräf hatte sich gegen Jörg Uwe Koske/Ulrich Lohrmann durchgesetzt und die Krone errungen. Den dritten Platz belegte das Duo Rudolf Sautter/Xerxes Tarapore. "Toll, dass man in dem Alter noch so gut Tennis spielen kann", freute sich der Seniorenratsvorsitzende Ernst Hempel mit Blick darauf, dass der 80-jährige Brodbeck so erfolgreich im Siegerdoppel gekämpft hatte.

Auch Abteilungsleiter Helmut Kelm von der Tennisabteilung des SVA zeigte sich sehr zufrieden über die gelungene Veranstaltung. "Es waren schöne, spannende, auch lang umkämpfte und immer faire Spiele", lobte der Mitorganisator. Als Preise gab es Einkaufsgutscheine des Althengstetter Gewerbe- und Handelsvereins. Ein gemütliches Beisammensein bei Leberkäse, ­Weckle und Kartoffelsalat sowie Getränken brachte die Herren wieder zu Kräften. Dabei wurde in geselligen Gesprächen das Geschehen des Tages oft fachsimpelnd kommentiert.