Althengstett Alltag ohne viele Paten und Lernbegleiter undenkbar

Zu einer guten Tradition sei es geworden, diesen Helfern beim jährlichen Neujahrsempfang in der Aula des Schulzentrums Althengstett zu danken, sagte Rektor Hartmut Weber. "Ohne Sie wäre die Gemeinschaftsschule nicht umsetzbar", betonte er.

Mit den ehrenamtlichen und außerschulischen Mitarbeitern kann eine breite Palette an Angeboten abgedeckt werden, die in erster Linie den Schülern zugute kommt. In Einzelgesprächen fördern Paten die Schüler und unterstützen sie in organisatorischen Fragen, beim Lernen auf Klassenarbeiten, bei der Suche nach Praktikumsstellen und der Berufswahl. Das Mensa-Team gibt täglich rund 200 Essen aus. Jugendbegleiter machen AG-Angebote, sind in der Hausaufgabenbetreuung tätig, wirken als Integrationskräfte und unterstützen Kinder mit Defiziten. Darüber hinaus dankte Weber den Hausmeistern des Schulzentrums Althengstett und der Grundschulen in Althengstett, Neuhengstett und Ottenbronn mit ihren Reinigungsteams.

Linsensuppe und Crêpes