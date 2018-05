Althengstett Alle Bedenken sind längst verflogen

Vereine, Schulen und Badegäste haben die Einrichtung längst in Beschlag genommen und sind begeistert. Die Hallenbadgäste, vor allem Eltern mit jüngeren Kindern, sind sehr angetan von der sanierten Einrichtung. Umkleide- und Sanitärräume sowie Technik und Schwimmbecken wurden erneuert, der Kinderbereich umgestaltet. Warum das neue Sportzentrum so viel Lob einheimst, davon können sich die Besucher bei der Einweihung am Samstag, 5. Mai, überzeugen. Um 10 Uhr beginnt der offizielle Festakt im Zelt auf dem Parkplatz. Führungen durch das Zentrum werden ab 12 Uhr stündlich angeboten. Treffpunkt ist jeweils am Haupteingang.