Der Althengstetter Gemeinderat sprach sich am Mittwoch für eine Erhöhung der Gewerbesteuer zum 1. Januar aus. Althengstett (msw). Der Hebesatz war letztmals zum 1. Januar 1983 erhöht worden, damals auf 330 Prozentpunkte. Da nach diesem Zeitraum eine moderate Anhebung im Raum stand, gab es nicht viel Diskussionsbedarf. Ab 1. Januar 2018 beträgt der Hebesatz 345 Punkte. Althengstett hat derzeit den mit Ausnahme von Simmozheim am längsten geltenden Satz im Kreis Calw, wie die Verwaltung erläuterte. Neun Kommunen hätten einen Hebesatz aus den 1990er-Jahren oder älter, 16 der 25 Kreisgemeinden haben diesen seit 2005 neu festgesetzt, zehn davon nach 2010. Der Durchschnitt der Gewerbesteuerhebesätze im Kreis Calw (Stand 10. November 2016) beträgt 346 (von 320 bis 410). Die in Althengstett geschaffene Infrastruktur rechtfertige einen Unterschied im Hebesatz zu den umliegenden kleineren Gemeinden, so die Verwaltung (Gechingen: 340, seit 1993; Ostelsheim: 330, seit 1986; Simmozheim: 330, seit 1978).