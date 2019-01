Althengstett Ab in kalte Fluten des Schwäbischen Meers

Althengstett/Konstanz. Bei dieser jährlichen Veranstaltung in der Konstanzer Bucht legten die Althengstetter Wasserretter am Freitagabend bei drei Grad Celsius Lufttemperatur mehr als einen Kilometer mit der Strömung im sechs Grad Celsius kalten Bodensee zurück. Um sich gegen die Kälte zu schützen, sind für jeden Teilnehmer ein passender Neoprenanzug, Handschuhe, Füßlinge, Flossen, und Tauchermaske vom Veranstalter vorgeschrieben. Zudem müssen alle Schwimmer mit ­Fackeln ausgerüstet sein, um auf dem See erkannt zu werden und um den dunklen Wasserweg zu erhellen.

Passanten geraten beim Einkauf ganz schön ins Staunen

Treffpunkt zum Registrieren und Umkleiden war das Rheinstrandbad. Von hier aus wurden alle, in Neopren gekleidete und mit weihnachtlicher Dekoration versehene Teilnehmer mit Bussen in die Innenstadt gefahren. Beim Marsch durch die Fußgängerzone wurden die Rettungsschwimmer von den noch spät einkaufenden Passanten verwundert bestaunt. Die Althengstetter Gruppe hatte sich mit Hüten vom DLRG-Sommerempfang dekoriert und erregte große Aufmerksamkeit. Dem SWR-Team von Landesschau aktuell fielen die Althengstetter DLRG-Wasserretter auf, und prompt wurden sie im abendlichen Fernsehbeitrag der Veranstaltung gezeigt. Befreundete Hilfs- und Rettungsorganisationen sicherten die Veranstaltung an Land ab und sorgten für die Beleuchtung am Start. Die DLRG war mit zahlreichen Rettungsbooten für die wasserseitige Sicherheit zuständig.