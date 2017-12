Althengstett 600 Lebkuchen für den Calwer Tafelladen

Unkomplizierter Kontakt

Auf die Tafel in Calw sei die Schule gekommen, weil die Schüler gerne den Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung etwas Gutes tun wollten. "Es gibt ja leider viele Leute, die auch an Weihnachten aufs Geld schauen müssen", meint Vukov. Lebkuchen seien da das Erste, worauf verzichtet werde. Der Kontakt zur Tafel sei schnell und unkompliziert zustande gekommen.

"Die Lebkuchen haben wir dann im Supermarkt gekauft", erzählt Vukov. Dort habe man nicht schlecht gestaunt wegen des anschließend leeren Lebkuchenregals. "Ich hoffe, alle anderen haben sich schon ausreichend mit Lebkuchen eingedeckt", scherzte der Vertrauenslehrer.

"Wir haben unseren Kunden noch nichts von der Aktion verraten. Es soll eine Überraschung werden", berichtet Ramona Wagner. Ungefähr 40 Menschen würden regelmäßig bei der Tafel einkaufen. "Wir haben auch viele ehrenamtliche Helfer. Ohne die wäre die Arbeit im Laden gar nicht zu stemmen", meint Sabina Thiele.

Die Tafel wird mithilfe von Lebensmittelspenden der Supermärkte aus der Umgebung betrieben. Mehr als zehn Märkte und Bäckereien geben regelmäßig Lebensmittel an die Organisation ab. Getragen wird die Tafel von der Caritas. Es arbeiten aber auch viele Menschen dort, die seit Langem keine Beschäftigung mehr finden. "Wir wollen die Menschen wieder dauerhaft ins Arbeitsleben integrieren", erläutert Thiele.