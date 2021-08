1 Trotz Schietwetter ließen sich die Altheimer Verantwortlichen ihren Spaß an der Beach-Party nicht verderben. Foto: Morlok

Die "Playa del Brühlbach" wie der Beach-Club rund um die Altheimer Moste auch scherzhaft genannt wird, entwickelt sich auch in diesem Jahr wieder zum Sommer-Hotspot von Altheim.

Horb-Altheim - Aller guten Dinge sind ja bekanntlich mindestens drei, und das gilt hier im ehemaligen Luftkurort auch für die 2019 vom Jugendclub in Kooperation mit dem Sportverein ins Leben gerufene "Beach-Party".

Auch im dritten Jahr ist die Nachfrage nach diesem Event, der noch bis zum 28. August Jung und Alt zum Chillen, Träumen und "Urlaub machen daheim" einlädt, ungebrochen. Und dabei ist es nahezu egal, ob das Wetter mitspielt oder nicht.

"Als wir am Donnerstag vor einer Woche den Beach aufmachten, strömten die Leute geradezu das Areal", erinnerte sich Peter Renz am Samstagabend bei einer kurzen Zwischenbilanz. Lothar Dieterich, einer der drei Vorstände des TSV, konnte seinem Vereinskassierer Renz nur zustimmen und ergänzte, dass man das Gefühl hatte, dass die Menschen raus wollten. Raus aus den Zwängen der Corona-Vorschriften.

Das "Beach-Feeling"

Und wo gibt es auch in Corona-Zeiten ein wenig Lebensgefühl wie am Mittelmeer, nur eben fern von Touri-Hochburgen mit Infektionsgefahr? Die Antwort: Im Altheimer Beach-Club, der rund um Horb einzigartig sein dürfte.

Und entsprechend positiv fiel auch die Zwischenbilanz der Verantwortlichen aus. Obwohl am Samstagabend kein wirkliches Bikini-Wetter am Rande des Schwarzwaldes herrschte und Lothar Dieterich sogar das Unterhaltungsprogramm, für das an diesem Abend Matthias "Matze" Saier als DJ gesorgt hätte, absagen musste, war die Stimmung bei den Besuchern, die sich durch ein paar dunklere Wolken nicht abschrecken ließen, bestens. Es gab Gyros mit reichlich Zaziki als Tagesangebot, und ein entsprechend würziger Duft lag über dem Festgelände, das man auch dieses Jahr wieder in zwei Abschnitte eingeteilt hatte.

Rechts vom Eingang, der in diesem Jahr ungefähr in der Mitte des abgezäunten Areals liegt, steht das Epizentrum des Vergnügens, die Bier- und Getränkebar und dem Eisstand und geradeaus geht es rein in die Moste. Dort kann man sich sein Essen abholen. Links vom Eingang ist dann der Strand mit den gelben Liegestühlen, den oberaffengeilen Sitz-Badewannen und den Bierbankgarnituren, die auch größer Gruppen zum Verweilen einladen.

Viele helfen mit

Die Infrastruktur steht, die beiden Gruppierungen sind wieder mit großem Engagement bei der Sache, denn es gilt für sie, an jedem Tag, an dem die "Altheimer Beach" geöffnet ist – von Donnerstag bis Sonntag täglich ab 17 Uhr – zwischen zehn bis zwölf Ehrenamtliche zu finden, die ihre Zeit gerne mit allen Arbeiten, die rund um so eine gastronomische Herkulesaufgabe anstehen, verbringen. Peter Renz lobte insgesamt den überdurchschnittlichen Einsatz aller Beteiligten. "Sonst kannst du solch eine Veranstaltung einfach nicht wuppen" sein Fazit.

Am 22. August wird der "Beach" auch besonderes Highlight beim gesamtstädtischen Projekt "Wir feiern 10 Jahre Gartenschau Neckarblühen" sein. Auf Initiative von Ortsvorsteherin Sylvia Becht wird es an diesem Tag von 14 bis 18 Uhr eine Hocketse mit Kaffee und Kuchen geben. Vielleicht können sich dann die Gäste tatsächlich so fühlen, als ob sie am Strand von Maspalomas oder Mallorca die Füße in den Sand strecken.

Wochenend-Programm

Am Samstagabend war dies leider nicht möglich, doch der harte Kern der Beach-Girls war angeblich auf alles vorbereitet. "I han mein Bikini halt heit unter dem Kittel a" scherzte Carmina Brenner und ließ sich von irgendwelchen Wetterkapriolen die gute Laune nicht verderben.

Die "Altheimer-Beach" ist noch bis 28. August geöffnet und bietet jedes Wochenende ein besonders Programm. Ein Besuch lohnt sich also immer.