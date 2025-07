Ein Vater will auf einem Parkplatz mit seinem Auto zurücksetzen und erfasst dabei seine neugeborene Tochter, die sich in einer Babyschale befindet – mit tödlichen Folgen.

Ein tragischer Unfall hat sich am Samstagnachmittag in Altheim im Alb-Donau-Kreis ereignet. Ein Vater erfasste dabei seine neugeborene Tochter aus noch nicht vollständig geklärten Gründen mit seinem Auto. Das Mädchen wurde tödlich verletzt.

Wie die Polizei berichtet, befand sich der Vater gegen 14.20 Uhr in seinem BMW auf einem Parkplatz in der Straße Saure Wiesen. Das Neugeborene war zu diesem Zeitpunkt offenbar in der Babyschale hinter dem Fahrzeug. Der Vater ging wohl davon aus, dass sich das Kind bereits im Auto befände und fuhr rückwärts. Dabei habe er die Babyschale erfasst, wodurch das Kind aus der Schale fiel und vom Auto erfasst wurde.

Die alarmierten Rettungskräfte eilten zur Unfallstelle. Notarzt und Rettungsdienst konnten nur noch den Tod des Kindes feststellen. Die Staatsanwaltschaft Ulm hat zum genauen Unfallhergang ein Gutachten angeordnet.