Pilotprojekt geplant: Stadt Lahr will Videoüberwachung gegen Müllsünder einsetzen

1 Ein Anblick, der wehtut: Im Mai 2024 legten Unbekannte Altreifen in der Nähe des Sulzer Sportplatzes ab –­ ohne Rücksicht auf die Natur. Foto: Stadt

In Lahr gibt es ein massives Problem mit wildem Müll neben Glascontainern, aber auch in der freien Landschaft. Die Stadt will sich nun vom Land ein Pilotprojekt genehmigen lassen, um an besonders belasteten Stellen Kameras einsetzen zu dürfen. Doch die rechtlichen Hürden dafür sind hoch.









Es ist ein Riesen-Ärgernis, vor allem für die Anwohner: In Lahr kommt es fast täglich vor, dass Menschen Müll illegal entsorgen. Versteckt im Wald oder mitten in der Stadt, neben Altglascontainern. Zu finden ist dabei fast alles, was ein Haushalt so hergibt: Lebensmittelreste, die Ratten anlocken können, Restmüll und kaputte Gegenstände aller Art, teils sogar ausrangierte Möbel. Jüngster Fall: Vor wenigen Tagen hat ein Unbekannter im Lahrer Forst rund 20 Autoreifen weggeworfen.