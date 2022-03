1 Links Stau, rechts freie Fahrt – aber nur bis zur Ampel: Das war 2019 angesichts einer Sperrung im Umfeld das Bild in der Bertholdstraße und zeigt, wie bedeutend diese wichtige Verkehrsader in Villingen ist. Foto: Eich/Archiv

Villingen-Schwenningen - Die Simulation "was wäre, wenn" die gewünschte Nutzung – Wohnen, Hotel und Einkaufen auf dem Alten Tonhallenareal – wirklich kommt, war eindrücklich: Verkehrsplaner Helmuth Ammerl vom Büro Obermeyer aus München präsentierte den Stadträten von Villingen-Schwenningen am Dienstagabend per Video ein Zukunftsszenario. Es wurde an den simulierten Ampeln Rot und Grün, Autos, Fußgänger, Fahrräder, Busse und Lastwagen waren in dem Film rund um das neue Alte Tonhallenareal als blaue, rote und grüne Punkte unterschiedlicher Größe und unterschiedlich schnell unterwegs. So geht Verkehrsplanung und visionäre Planung heute.

Tiefe Sorgenfalten

Doch so beeindruckt die Mitglieder des Gremiumsmitglieder auch waren, so tief waren andererseits die Sorgenfalten: Das von der S&P Planungsgesellschaft geplante Vorhaben auf dem derzeit brachliegenden Filetstück nahe der Villinger Innenstadt ist umfangreich. Entsprechend groß sind auch die Veränderungen für Verkehrsteilnehmer und Anwohner im Verkehr, die damit einher gehen könnten. Ist das an der ohnehin stark pulsierenden, vierspurigen Verkehrsader Bertholdstraße tatsächlich machbar?

"Wir wollen einen störungsfreien Verkehrsfluss", betonte etwa Dietmar Wildi, stellvertretend für die CDU. Und: 43 Stellplätze für einen Edeka-Markt – "passt das?" Wie schaut es außerdem mit 21 Stellplätzen für ein 140-Zimmer-Hotel aus? Fragen über Fragen, die an diesem Abend aufgeworfen wurden. Cornelia Kunkis (Grüne) sorgte sich ebenfalls: "Der Verkehr wird an dieser Stelle doch ein Problem", sie sehe zwar die Bemühungen der Planer um den in der Sitzung digital anwesenden Helmuth Ammerl vom Büro Obermeyer, doch unter dem Strich seien "so viele Nutzungen an dieser Stelle problematisch" was den Verkehr anbelange. Auch das Abraten der Planer von einem Radweg an der Brigach sah die Grüne naturgemäß kritisch.

Stellplatzfragen stellen sich

Andreas Flöß (Freie Wähler) regte an, die Anlieferung der verschiedenen Märkte – die Rede ist bislang von einem Edeka sowie einem Drogeriemarkt dm – zeitlich zu regeln, um einen zu starken Lastwagenverkehr zu Stoßzeiten strikt zu vermeiden. Auch den Stellplatzschlüssel sah er kritisch – gehe man von einer 50-prozentigen Auslastung und 50 Hotelgästen aus, könne das mit 21, und auch mit den nach einer möglichen Aufstockung 30 Parkplätzen knapp werden. Kritisch beäugt wird von manchen Stadträten darüber hinaus die in diesem Zuge geplante Verlegung der Fußgängerquerung der Bertholdstraße an die Ostseite – Planer Ammerl jedoch betonte, im Brückenbereich an der Schwedendammstraße gingen damit keine Änderungen einher. Bernd Lohmiller von der SPD verspricht sich vom geplanten Buskonzept ein "kleines Leuchtturmprojekt" für die Doppelstadt – dieses sieht nämlich ein technisch fest eingeplantes, bevorrechtigtes Einscheren der Busse in den fließenden Verkehr vor.

"Qualität statt Quantität"

Stephan Meier von der S&P Planungsgesellschaft betonte hinsichtlich der Sorgen vor einem Verkehrskollaps, dass die Grundparameter bezüglich der gewünschten Nutzung die Stadt Villingen-Schwenningen vorgegeben habe: Wohnen, Hotel und Einkaufen, so solle es sein. Und Verkehrsprofi Ammerl zeigte sich auch bezüglich der Stellplatz-Planungen optimistisch nach dem Motto "Qualität statt Quantität": "Es nützt uns nichts, wenn wir am Ende zehn Plätze mehr anbieten können, der Kunde aber sagt, da fahre ich nicht hin, weil es jedes Mal ein Drama ist."

Dass die Vorbehalte so deutlich ausfielen, wie am Dienstagabend geschehen, lockte am Ende aber auch ausdrücklich Befürworter zu einer Stellungnahme hervor. Er verstehe die Skepsis nicht, so Dirk Gläschig (Freie Wähler). Es entstehe durch die Diskussion der Eindruck, man sehe das Projekt grundsätzlich kritisch, aber: "Ich freue mich wie bolle, dass da was passiert – und ich finde auch das Konzept richtig gut", so Gläschig. "Ich möchte einfach noch ein wenig positiven Mut in diesen Prozess reinbringen", freilich gebe es immer Dinge, die man besser machen könne – aber nun liege für ein brachliegendes Innenstadtareal "endlich" ein sinnhaftes Konzept vor. "Sind wir doch froh, dass sich in diese Richtung was tut!"