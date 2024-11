1 Die Pläne werden am Mittwochabend erstmals öffentlich vorgestellt. Investor Martin Stockburger (rechts) überzeugt. Foto: Otto

Das ist die Knallernachricht: In Rottweil entsteht mitten in der Stadt ein neues Hotel mit Restaurant. Die Pläne sind ambitioniert. Hier sind die ersten Details.









Die Miene von Oberbürgermeister Christian Ruf wird am Mittwochabend im Gemeinderat plötzlich feierlich. Es ist „ein großer Tag in der Stadtentwicklung“, sagt er, und verkündet, was zuvor in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen wurde: Das Alte Spital wird an einen Investor verkauft. Und der wird ein Hotel samt Restaurant verwirklichen.